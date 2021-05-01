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Hastane başhekimi cinayet teşebbüsünü durdurdu

İhlas Haber Ajansı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, eli silahlı saldırganı ikna ederek bir cinayete engel oldu.

Van'da bir süredir aralarında husumetli olan saldırgan, silahla vurmak istediği şahısla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yerleşkesinde karşılaştı. Silahını çekerek husumetlisinin üzerine yürüyen saldırganı gören Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, şahsı ikna etmeye çalıştı. Soğukkanlılığını koruyarak saldırganın silahını bırakmasını isteyen Başhekim İliklerden, bir süre sonra şahsı ikna etmeyi başardı.

Çocukların gözü önünde korku dolu anlar
Elindeki silahı alınan saldırgan, hastane polisi tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın çocukların gözü önünde olduğu görülüyor. Ayrıca silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, yaşlı babasının kendisini siper ettiği görüldü.

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