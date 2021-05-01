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Patlıcan kebabı nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

İftarda şöyle güzel bir patlıcan kebabı yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi

Patlıcanlar halka halka doğransın, bol baharatlı, sarımsaklı köftemiz yoğrulsun. Domatesler, biberler yıkansın, doğransın, sıralarını beklesinler bir köşede. Çünkü nefis bir yemek tarifi için mutfaktayız bugün. Evet doğru tahmin ettiniz, fırında patlıcan kebabı yapıyoruz. İftarda ne yemek yapsam diye düşünenler bu tarife bayılacak. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

500 gram kıyma, 100 gram kuyrukyağı, 1 adet büyük boy soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırımızı toz biber, Yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz 4 adet Patlıcan, 5 adet domatoes, Sosu İçin; 1 yemek Kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz.

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