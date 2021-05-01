BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75
YEREL

Muğla'da denize girerken yakalanan kişi ile polis arasında ilginç diyalog

MUĞLA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilerden Melih B., “Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı’ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B.’den sudan çıkmasını istedi.

Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi.

"Meğer onlar..."
Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.

Bahaneleri bununla da kalmayan Melih B., “Ben işsizim, ceza kesmeyin” diye konuştu.

Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu. Bu arada, gün boyu denetimlerde, denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Patlıcan kebabı nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Kocaeli Körfez'de 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu anlar kamerada
Komandolar teröristlerin inlerine böyle girdi yeni görüntüler geldi
Aygün Aydın'ın videosu hızını alamadı hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti
Arka Sokaklar 589. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 150. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 51. bölüm fragmanı
Çukur 127. bölüm ön izleme: 4. sezon 35. bölüm
Yorumlar 8 yorum