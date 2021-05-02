Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce telefonla arayarak söz verdiği Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

"Recep Tayyip Erdoğan, samimiyet demektir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar ve sonrası ziyaretlerinden fotoğraflara yer verere şu ifadelere yer verdi: Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin öz evladıdır. Onun en büyük makamı milletimizin gönlünde edindiği yerdir.

İftarda işçi kardeşlerimizle birlikte olan Cumhurbaşkanımız iftardan sonra da Mahruze teyzemizin hayır duasını aldı. Recep Tayyip Erdoğan, samimiyet demektir."