Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır? İşte iftarlık yarma çorbası tarifi!

İftara lezzetli mi lezzetli bir çorba yapayım diyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte sizler için hazırladığımız yoğurtlu buğday çorbası tarifi...

İftara şöyle lezzetli bir çorba yapayım diyorsunuz ama aklınıza bir fikir gelmiyorsa doğru yerdesiniz çünkü sizler için lezzetli mi lezzetli bir çorba tarifi hazırladık. İşte yoğurtlu buğday çorbasının tarifi...

Malzemeler;

1.5 su bardağı buğday, 200gram kıyma, Yeterince tuz, Yarım tatlı kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, Terbiyesi için; 250 gram süzme yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı haşlanmış nohut, Çorbanın yoğunluğuna göre sıcak su ekliyoruz,

Sosu İçin;

2 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı nane,