Binlerce kuş bir ailenin evini bastı! Dehşet verici anlar kameralara yakalandı

LOS ANGELES banliyösündeki aile, akşam yemeğinden sonra eve döndüğünde evlerinin muazzam bir baca ebabili sürüsü tarafından işgal edildiğini görünce dehşete düştü.

Bin kadar göçmen kuş, dinlenmek için Kaliforniya'daki evlerini ziyaret eden bir aileyi şaşkına çevirdi. Los Angeles banliyösündeki aile, akşam yemeğinden sonra eve döndüğünde evlerinin muazzam bir baca ebabili sürüsü tarafından işgal edildiğini gördü.

Kuşlar, yıllık göçleri sırasında bölgeden geçerken evin etrafında toplanıp bacadan aşağıya doğru ilerlemişti. Daha sonra ev sahipleri tüm pencereleri ve kapıları açtı ama kuşlar mülkü terk etmeyi reddetti.

KTLA'ya konuşan ve adını Kerri olarak veren ev sahibi "Açıklaması çok zor. Kendi gözlerinizle görmeden asla inanamazsınız" ifadelerini kullandı. Kerri, "800'den sonra saymayı bıraktık" dedi.

Ev sahibi, geceyi bir otelde geçirmek zorunda kalan ailenin tüm kuş dışkılarını temizlemesinin iki gün sürdüğünü de ekledi. Baca ebabillerinin göçleri sırasında ve öncesinde yüzlerce veya binlerce kişilik gruplar halinde bacalarda bir geceliğine tünediği biliniyor.

Kuşlar federal Göçmen Kuş Anlaşması Yasası kapsamında koruma altında ve bir bacadan yasal olarak çıkarılamıyor. ABD'ye martta gelirler ve kasımda tekrar ayrılırlar. Yuvalama da normalde mayıs ve ağustos arasında gerçekleşir.

Pençeleri yalnızca bacalar gibi dikey yüzeylere tutunmaya uygun olduğundan çoğu kuşun aksine tüneklere veya dallara oturmazlar. Ev sahiplerine sezon boyunca baca menfezlerini kapatmaları önerildi.