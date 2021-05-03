BIST 1.405
DOLAR 8,31
EURO 10,00
ALTIN 473,66
DÜNYA

Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi

RUSYA'da kimliği belirsiz saldırgan, asansörde gasp ettiği 15 yaşındaki çocuğu döverek komaya soktu.

Rusya'nın Samara kentinde 15 yaşındaki bir çocuk asansörde gaspa uğradı. Çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti. Çocuğu dakikalarca yumruklayan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

Bina sakinleri, asansörde yerde yatan çocuğu görmelerinin ardından polisi ve ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasının kırıldığı, beyin sarsıntısı geçirdiği ve komada olduğu aktarıldı. Polisler tarafından asansörün güvenlik kamerası görüntülerinin çıkarıldığı ve gaspçının bulunması için çalışma başlatıldığı açıklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Kefaret 25. bölüm fragmanı
Savaşçı 104. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 42. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı
Baraj 38. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı
Yorumlar