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İşte Hilal Kaplan’ın skandal tweetlerinin Perde Arkası!

Hadi Özışık'ın konuğu olan Gazeteci Hilal Kaplan yıllar önce attığı skandal tweetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Perde Arkası'nın konuğu olan Gazeteci Hilal Kaplan’a yıllar önce skandal olan tweetlerin sebebini soran Hadi Özışık, sarı- kırmızı - yeşil diye attığı tweetin olay olduğunu dile getirdi. Peki Kaplan yanlış anlaşılmaya itecek bu tweetleri neden attı, gerekçesi neydi? Merak edilen tüm sorular için Hilal Kaplan bakın neler söyledi. 

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