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Furkan lideri Alparslan Kuytul : İtikaf yapacağız polis gelsin zorla çıkarsın

GAZİANTEP'te camideki itikaf biber gazlı bitmişti. İtikafa girenler Furkan Vakfı üyeleriydi. Liderleri Alparslan Kuytul çağrı yapmış ve "İtikaf yapacağız polis gelsin zorla çıkarsın' demişti.

TÜRKİYE tam kapanma sürecinde camideki ibadetlere de sınırlama getirmişti. Vakit namazları dışında teravih ve diğer ibadetler yasaklanmıştı. Ancak Furkan Vakfı bu yasağı aleni olarak çiğneyeceğini ilan etti. 

Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul, Türkiye'deki tüm camilerde 'itikaf' yapacaklarını yasağı tanımadıklarını söyledi. Kuytul, "Biz itikafa gireceğiz bunun kavgasını vereceğiz. Tüm şehirlerde arkadaşlarımız itikafa girecek. Polis de gelsin zorla camiden çıkartsın" diyerek meydan okudu. 

Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından, Gaziantep'te bir camide toplanan Furkan Vakfı üyeleri itikaf için toplandı. Polis buna müsade etmeyince olaylar çıktı. Gaziantep'teki müdahalenin ardından Furkan Vakfı'ndan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

İTİKAF NEDİR?

İtikaf, camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan İslami bir uygulamadır

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