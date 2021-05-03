Cihat Yaycı: Rumları efendisi olarak bilen kölelere bizim ihtiyacımız yok

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi DEGS kurucusu, emekli tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya çok sert çıktı. "Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz, Türksüz bir Kıbrıs" istendiğini belirten Yaycı, "Rumları efendisi olarak bilen kölelere bizim ihtiyacımız yok" dedi.

KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de Türkiye’nin gölgesi olacağını, papağanı gibi davranacağını iddia etti. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi kurucusu emekli tümamiral Cihat Yaycı, yaptığı değerlendirmede, Akıncı’yı işaret ederek “Bir pasaport uğruna onurunu satacak insanlar her yerde vardır!..” dedi.

“Bu adam kaybetti. Halkın iradesi ortada, halkın iradesi burada" diyen Chat Yayçı, "Rumları efendi olarak gören kölelere bizim ihtiyacımız yok. İstenen şu; Türkiyesiz Doğu Akdeniz, Türksüz Kıbrıs istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Federe devlet oldu, ne olacak?" diye soran Cihat Yaycı, "Bu ne demek biliyor musunuz, bunun arkasında Türkiye gitsin demek… Burası Yunanistan’a bağlı olsun demek. Bir pasaport uğruna onurunu satacak insanlar her yerde vardır” dedi..