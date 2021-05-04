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MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm tanıtımı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 6 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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