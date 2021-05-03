Antalyalı çiftçi "ürünüm para etmiyor" diye salatalıkları yola döktü

ANTALYA'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir çiftçi, "Ürünüm para etmiyor" diyerek isyan etti ve salatalıklarını yola döktü.

Koronavirüs nedeniyle tam kapanma döneminde çitçinin ürünün tarlada kaldığı ve fiyatların dibe vurduğu iddia edildi. Antalya'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir çiftçi, "Ürünüm para etmiyor. Mal para yapmıyor. Pandemiden dolayı millet ürününü döküyor" diyerek isyan etti ve salatalıklarını yola döktü.

O anları paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, videoya "Ürünüm para etmiyor dedi, isyan etti... Tarım ülkesi Türkiye'de çiftçinin durumu..." notunu düştü.