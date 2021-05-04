CNN Türk'te canlı yayında FETÖ kavgası: Siz utanmaz bir adamsınız

CNN Türk'te “Tarafsız Bölge”de gazeteci Şaban Sevinç ve AK Parti 23.Dönem Milletvekili Abdurrahman Kurt arasında FETÖ tartışması çıktı. Taraflar birbirlerine çok sert sözlerle yüklendi, Ahmet Hakan kavgayı güçlükle ayırdı.

CNN Türk ekranlarında yayımlanan gazete Ahmet Hakan tarafından sunulan “Tarafsız Bölge” programında gazeteci Şaban Sevinç ve AK Parti 23.Dönem Milletvekili ve MKYK üyesi Abdurrahman Kurt arasında tartışma çıktı.

Abdurrahman Kurt’un daha önce kullandığı bazı ifadelerin hatırlatılması üzerine yayına bağlanan Kurt, “Şaban Bey’in kuyruk acısı var” değerlendirmesinde bulundu. Şaban Sevinç ise “Abdurrahman Bey’i tanımıyorum” dedi.

“OdaTV de yapıyor böyle, bir cümleyi alıyor gerisini yayımlamıyor”

Şaban Sevinç “Google’a Abdurrahman Kurt, Fethullah Gülen, Tarafsız Bölge” yazdım her şey ortaya çıktı deyince Abdurrahman Kurt “OdaTV de yapıyor böyle, bir cümleyi alıyor gerisini yayımlamıyor” ifadelerini kullandı.

Cevap hakkını kullandığını söyleyen Kurt ve Şaban Sevinç arasında çıkan tartışmada Kurt “Sizin yüzünüz kızarmadan yalan söylüyorsunuz” dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Şaban Sevinç “Siz utanmaz bir adamsınız, şu anda moderatör olan Ahmet Hakan, sizin burada söylediğiniz şeyi defalarca soruyor defalarca söylüyorsunuz, utanmaz bir adamsınız.” dedi.

Bunun üzerine Abdurrahman Kurt “Programın devamını izleyin” dedi.

"Askeri vesayete karşı iktidar FETÖ ve ABD ile işbirliği yaptı" iddiası

Ayrıca gazeteci Şaban Sevinç, yaşanan tartışmadan sonra Twitter hesabından Kurt’un AK Parti'nin FETÖ ile ilgili birlikte askeri vesayete karşı ABD'yle işbirliği yapıldığına dair geçmişteki açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.