BIST 1.425
DOLAR 8,34
EURO 10,02
ALTIN 477,62
YEREL

Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası kameraya yansıdı

ESENLER'DE taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı.

Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kavga anı kamerada
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşün kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da dehşet anları! Sırtından bıçaklayıp aşağı fırlattılar
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Antalya'da korkunç olay! Hem kendini hem ormanı yaktı acı içinde kıvrandı
Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm tanıtımı
Nusret Gökçe Jason Statham'a tuz serptirdi
ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
Furkan lideri Alparslan Kuytul : İtikaf yapacağız polis gelsin zorla çıkarsın
Gaziantep'te camidekilere biber gazlı müdahale! Bu görüntüler provakasyon kokuyor!
Cihat Yaycı: Rumları efendisi olarak bilen kölelere bizim ihtiyacımız yok
Teşkilat dizisinde Türk jetleri Yunan jetlerini böyle kovaladı!
Yorumlar