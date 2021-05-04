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KÜLTÜR VE SANAT

Abdurrahman Delen covid-19'un türküsünü yaptı: İnsanların haykırışını duydum

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüse yakalanıp yenen halk ozanı Abdurrahman Delen, tedavi gördüğü hastanede Korona Türkü’sünü yazdı. 6 gün yoğun bakımda kaldığı hastaneden çıktıktan 4 ay sonra ise yazdığı sözleri notalarla birleştirip söyledi.

4 ay önce İstanbul’da korona virüse yakalanan halk ozanı Abdurrahman Delen hastanede tedavi gördü. Tedavi süresince 6 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Hastanede yaşadıklarından etkilenerek, tedavisi devam ederken Korona Türkü’sünü yazdı. Tedavisini tamamlayıp korona virüsü yendikten sonra bu sefer yazdığı türkünün sözlerini okumak için stüdyoya gidip kayıt aldı. Hastalığı yaşamış birisi olarak, yazdığı ve seslendirdiği türkü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tedavi gördükten sonra yazdığı türküyü seslendiren halk ozanı Abdurrahman Delen, “6 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Gerçekten bu virüsün nasıl büyük bir sıkıntı olduğunu yaşadık. Bu duruma şahit olduktan sonra hastanede tedavi gördüğüm sırada kaleme aldım. Hastanede etrafımda insanların öldüğünü gördüm. İnsanların haykırışını duydum. Doktor ve hemşirelerimizle konuştuğumuzda onların gözlerinin dolduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını anladım. Bende bu hastalık için söz yazmam gerektiğini düşündüm. İyi ki yazmışım bu türkümü tüm insanlığa armağan ediyorum. Artık, ‘yeter artık git korona’ diyorum” diye sözlerini tamamladı.

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