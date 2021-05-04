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Bursa'da 23 yaşındaki genç 5. kattan yere çakıldı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da işyerinde çalıştığı sırada caraskalın kopması sonucu 5.kattan düşen 23 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük asansörünün bağlı olduğu caraskalın kopması sonucu düşen 23 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. İş yeri çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı genç ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caraskalın kopmasıyla C.K.'nın düşmesi görülüyor.

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