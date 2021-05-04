Kayısı kompostosu nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!

Bugün iftarda içinizi ferahlatacak kayısı kompostosu yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Bahçe ya da balkona kurulan geniş yaz sofralarının serinleten ev yapımı içeceğidir komposto tarifi. İri ve zedesiz kuru kayısılar bütün olarak bırakılır ya da arzuya göre iki parçaya bölünür. Şeker taneleri eriyene kadar karıştırılan şerbet karışımına bırakılan kuru kayısılar kısık ateşte pişmeye bırakılır. İftarda ise içilecek en güzel içecektir hem sağlıklı hem lezzetli. O zaman kayısı kompostosunun tarifine geçelim. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

300 Gram Kuru kayısı, 4-5 su bardağı su, 1 su bardağı şeker Yarım su bardağı kuş üzümü Yarım su bardağı sarı üzümü 1 adet kabuk tarçın 8-10 adet karanfil