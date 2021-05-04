Ekrem İmamoğlu'na 'türbeye elleri arkada bağlı yürüdü' soruşturması! İçişleri Bakanlığı ne dedi?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakında Fatih Sultan Mehmet türbesine girerken elerini arkadan bağladığı görüntü nedeniyle İmamoğlu'na soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, soruşturmanın perde arkasını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul’un Fethi’nin 567. yıldönümü törenleri sırasında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne elleri arkadaş bağlı olarak yürüdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz hafta İmamoğlu'ndan ifadesini istedi.

İmamoğlu'na gönderilen tebligatta, “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...” denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, "Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." açıklamasını yaptı. Çataklı konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

- İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili.

- Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor.