Selçuk Bayraktar da akıma uydu 16 yıl önceki görüntülerine yorum yağdı

Sosyal medyadaki yeni akım #20liyaslarchallenge'a Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, 2005 yılındaki SİHA çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı "20'li yaşlar challenge" etiketiyle 20'li yaşlarındaki fotoğraflarını paylaşıyor. O akıma Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da katıldı.

Gülüp geçenler vardı

Paylaştığı video ile 16 yıl öncesine götürdü. Türk SİHA'larının geleceğini anlatıyordu. O dönem Bayraktar'ın açıklamalarını ciddiye almayanlar acımasız eleştiriler yöneltenler çoktu.

Selçuk Bayraktar şimdi 42 yaşında. Üretimine öncülük ettiği SİHA'lar ise teröristlere göz açtırmamakla kalmadı, Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferine öncülük etti. Şimdi birçok ülke o SİHA'ları almak için sıraya girdi.

Yeni hedef

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaşırken bir hedef daha koydu. Bugünün gençlerine seslendi, milli teknoloji hamlesi ile önümüzdeki 5 yılda Türkiye'yi dünyada bir numaraya taşıyacaklarını belirtti.

Yorum yağdı

Bayraktar'ın paylaşımı beğeni alırken kulanıcılar çok sayıda yorum yaptı.

"Ogün inanmamıştım"