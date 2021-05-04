BIST 1.416
DOLAR 8,32
EURO 10,00
ALTIN 475,87
YEREL

Selçuk Bayraktar da akıma uydu 16 yıl önceki görüntülerine yorum yağdı

Sosyal medyadaki yeni akım #20liyaslarchallenge'a Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, 2005 yılındaki SİHA çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı "20'li yaşlar challenge" etiketiyle 20'li yaşlarındaki fotoğraflarını paylaşıyor. O akıma Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da katıldı. 

Gülüp geçenler vardı

Paylaştığı video ile 16 yıl öncesine götürdü. Türk SİHA'larının geleceğini anlatıyordu. O dönem Bayraktar'ın açıklamalarını ciddiye almayanlar acımasız eleştiriler yöneltenler çoktu.

Selçuk Bayraktar şimdi 42 yaşında. Üretimine öncülük ettiği SİHA'lar ise teröristlere göz açtırmamakla kalmadı, Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferine öncülük etti. Şimdi birçok ülke o SİHA'ları almak için sıraya girdi. 

Yeni hedef

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaşırken bir hedef daha koydu. Bugünün gençlerine seslendi, milli teknoloji hamlesi ile önümüzdeki 5 yılda Türkiye'yi dünyada bir numaraya taşıyacaklarını belirtti.

Yorum yağdı

Bayraktar'ın paylaşımı beğeni alırken kulanıcılar çok sayıda yorum yaptı.

"Ogün inanmamıştım"

 

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sadakatsiz dizisinin olay tokat sahnesine Yasak Elma'dan güldüren gönderme
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Bunların amacı ibadet değil ülkeyi karıştırmak!
Bursa'da 23 yaşındaki genç 5. kattan yere çakıldı! İşte o anlar
Kayısı kompostosu nasıl yapılır içinizi ferahlatacak!
Almanya’da 1 Mayıs fenomeni Ayşe Teyze! El sallayıp öpücük attı viral oldu
Bu askerler uçuyor! İngiltere'de Kraliyet Donanması 'jet asker'leriyle gövde gösterisi yaptı!
Abdurrahman Delen covid-19'un türküsünü yaptı: İnsanların haykırışını duydum
CNN Türk'te canlı yayında FETÖ kavgası: Siz utanmaz bir adamsınız
Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası kameraya yansıdı
Yorumlar 24 yorum