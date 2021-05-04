20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına siyaset dünyası da dahil oldu. İşte siyasilerin '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınladıkları o fotoğraflar...
Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı)
20'li yaşlar...
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Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı)
Hey gidi yıllar... Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi... #20yaschallenge...
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Ali Babacan (Deva Partisi Genel Başkanı)
Bizim için pek bir şey değişmedi. #20liyaşlarchallenge... Not: Karadeniz yaylalarına çıkarken...
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Tuncay Özkan (CHP İzmir Milletvekili)
Mücadele yaşım hala 20... #20liyaşlarchallenge...
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