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20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği

20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına siyaset dünyası da dahil oldu. İşte siyasilerin '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınladıkları o fotoğraflar...

20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği

Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı)
20'li yaşlar...

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20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı)
Hey gidi yıllar... Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi... #20yaschallenge...

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20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği

Ali Babacan (Deva Partisi Genel Başkanı)
Bizim için pek bir şey değişmedi. #20liyaşlarchallenge... Not: Karadeniz yaylalarına çıkarken...

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20'li yaşlar akımına siyasetçiler de katıldı! İşte Mansur Yavaş Ali Babacan Kemal Kılıçoğlu'nun gençliği

Tuncay Özkan (CHP İzmir Milletvekili)
Mücadele yaşım hala 20... #20liyaşlarchallenge...

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