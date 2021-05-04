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MEDYA

Sadakatsiz dizisinin olay tokat sahnesine Yasak Elma'dan güldüren gönderme

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz sene yayınlanan 6. bölümündeki tokat atma sahnesine gönderme yapıldı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine gönderme yapıldı.

Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri, aile yemeğinde gerçekleri birer birer ağzından kaçırınca annesinden tepki gecikmedi. Yemek masasından kalkan anne Asuman'ı oynayan Melisa Doğu, Yıldız'a susması gerektiğini söyleyerek ensesine bir tane vuruyor. Annesinin vurmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldız ise peçeteyle ağzını silerek "Annecim o başka dizi" diyerek Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'e gönderme yapıyor.

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