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Yarı çıplak araçtan indi! Antalya'da genç kadına korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA’da bir cadde üzerinde yol kenarında yürüyen kadın, bir araç tarafından önce takip edildi, daha sonra önü kesildi. Arabadan yarı çıplak inen adam, genç kadının üzerine yürüdü.

Artan vaka sayıları ile birlikte gelen tam kapanmada Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi. Araç, daha sonra kadına yaklaştı. Aracın içerisindeki adam yarı çıplak vaziyette kadının üzerine yürüdü.

Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti. O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.

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