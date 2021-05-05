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BİLİM - TEKNOLOJİ

Tank motoru BATU ateşlendi! 1500 beygir güç üretiyor İsmail Demir video paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU’nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Usmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.

BATU 12 silindirli olarak tamamen yerli ve Türk mühendisler tarafından üretildi.

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