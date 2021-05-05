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Alparslan Kuytul Fetullah Gülen'le karşılaştığında bakın ne diyecekmiş!

Perde Arkası'nda Alparslan Kuytul'un skandal videosu konuşuldu!

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un skandal bir videosu ortaya çıktı. Fetullah Gülen'in yeğeninin Youtube kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde konuşan Alparslan Kuytul, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e toz kondurmuyor. Programın sunucusu Fetullah Gülen'le karşı karşıya gelseydiniz ne sormak isterdiniz sorusuna büyük iştahla cevaplayan Kuytul, bir skandalın altına imza attı ve bakın neler söyledi...

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