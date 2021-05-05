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DÜNYA

Ramazan ayında cami önünde skandal video! Tepki yağdı

RUSYA'da bir grup kadının karşılarına camiyi alarak fitness yaptığı görüntüler, Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek Kazan Maratonu öncesi bir grup genç kadın Kul-Şerif Camii'nin önünde spor yapmaya başladı. Bir kişi kadınların arkasından yaptıkları spor hareketlerini videoya aldı. Tataristan Müftü Yardımcısı Rafik Mukhametşin, görüntüleri provokasyon olarak nitelendirirken, "Müslüman toplumlar için kabul edilemez" yorumu yaptı.

Videonun maratondan önce Rus sosyal medyası VK'ya yüklendiği öne sürülürken, videoyu yayınlayan kişi "Herhangi bir kötü niyetimiz yoktu ve kimseyi rencide etmek istemedik" açıklamasında bulundu ve videonun arka planının tamamen tesadüf olduğunu dile getirdi.

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