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İçli köfte nasıl yapılır tadına doyum olmayan lezzet!

Şahane bir içli köfte yapmaya ne dersiniz? İftar sofranızı şenlendirecek içli köftenin bu tarifi sizi mest edecek.

Türk mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alan içli köfte tarifiyle merak ediliyor. Hemen hemen her yörede farklı çeşitleriyle yapılan köftenin malzemeleri ve hazırlanışında en önemli püf nokta kıvamı tutturmaktır. Ev hanımlarının akşam yemeklerinde vazgeçilmezi olan evde içli köfte tarifini tutturmak zordur. Bu akşam bu leziz tarifi iftar sofralarınıza taşımaya ne derisiniz? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

Bulguru ıslatmak için; 4 su bardağı köftelik bulgur, 2 su bardağı soğuksu.

Köfte harcı için; Yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 adet orta boy soğan, 500 gr kıyma, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kara biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1.5 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı ceviz.

Hamuru için; 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kara biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1.5 tatlı kaşığı tuz.

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