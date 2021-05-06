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Şanlıurfa'da 39 yıllık 5 katlı belediye binası yıkıldı! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

Kent trafiğini rahatlatmak ve yeşil alana dönüştürülmek üzere 39 yıldır hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binasının yıkım anı kameraya yansıdı.

Kentte trafiği rahatlatmak ve yeşil alana dönüştürülmek üzere 39 yıldır hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yıkımı iş makinesiyle yapılıyor. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bina, düzenlenen törenle yıkımı iş makinesiyle başladı. 5 katlı bina, yeşil alana dönüştürülmek için geçen ay içinde boşaltılarak, hizmet binası başka bir noktaya taşındı. 39 yıldır vatandaşlara hizmet veren eski binanın yıkımı için tören düzenlendi.

Yıkım için düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kurum amiri ve vatandaşlar katıldı. Yıkım töreninde yapılan konuşmaların ardından protokol heyeti bir süre yıkımı yapan iş makinasını izledi. Yıkım çalışmasında korkutan anlar kameraya yansıdı.

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