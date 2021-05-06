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Denizli'de çatıya çıkan 16 yaşındaki genç kız korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ’de 2 katlı binanın çatısına çıkan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık bir yıl önce babasını kaybeden ve ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenilen 16 yaşındaki R.T., 2 katlı binanın çatısına çıktı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Ara ara çatının uç kısmına yaklaşarak aşağı atlamak isteyen genç kız, zor anlar yaşattı. 

Çevredeki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden sokağa çıkarken, genç kız herkesin evine gitmesini istedi. Polis ekipleri meraklı kalabalığı dağıttı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından genç kız ikna edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılan R.T., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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