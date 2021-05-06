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Kadayıf dolması nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Bu akşam iftardan sonra şöyle güzel bir kadayıf dolması yemeye ne dersiniz? İşte sizler için kadayıf dolması tarifi...

Kadayıf dolması Erzurum yöresine ait çok sevilen bir tatlıdır. Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden kadayıfa farklı bir gözle bakmanızı sağlayan kadayıf dolması normalde yağda kızartılarak yapılsa da siz daha hafif bir sonuç için tatlınızı fırında da pişirebilirsiniz. İşte sofrasında bu lezzete yer vermek isteyenler için kadayıf dolması tarifi...

Malzemeler;

(30-35 adet için) Şerbet için; 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, 500 gram kadayıf, 3 su bardağı ceviz içi, 4 adet yumurta, 1 fincan süt, Kızartmak için sıvı yağ (yaklaşık 1 litre) Süsü için 20 gram şam fıstığı içi.

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