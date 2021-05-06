Gaybubet evlerindekilere 'maaş' dağıtan FETÖ'cü çıplak ayaklarla kaçmaya çalıştı

FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklananlara 'maaş' adı altında para dağıtan ve nakdi yardımda bulunan örgütün üst düzey finansörü Mehmet Biricik, 55 bin lira ile yakalandı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi her ay askeri öğrencilerin maaşlarının yüzde 15'ini himmet olarak aldığı ortaya çıkan Biricik, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Biricik'in operasyon anında polisten çıplak ayakla kaçmaya çalışması kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve İstanbul'da bulunan gaybubet evlerinin finansörü olduğu tespit edilen Mehmet Biricik adlı şüpheliyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takiple; Biricik'in gaybubet evlerinde saklanan ve örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ üyelerine maaş adı altında para dağıtıp, nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi. Kapatılan örgüte ait dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve daha önce FETÖ elebaşının talimatlarıyla Bank Asya'ya para yatırdığı saptandı. Tüm bu tespitlerin ardından şüpehilinin Ümraniye'deki adresine, 29 Nisan Pazar gecesi operasyon düzenlendi.

Ancak gelen polisleri gören Mehmet Biricik, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi. Çıplak ayaklı olan Biricik, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Binanın etrafını saran polisler tarafından yakaladı.Operasyon anındaki kaçışı kameralar tarafından görüntülenen Mehmet Biricik'in evinde yapılan aramada ise toplam 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı, 1 sabit diske ele geçirildi.