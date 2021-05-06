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POLİTİKA

Süleyman Soylu: Hafta başı çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacağız

Özel konuk olduğu 24 TV'de gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dinamik bir sürecin içerişindeyiz. Bizim bir hedefimiz var. 63 binden 5 bine düşebilmek. Göreceksiniz önümüzdeki hafta başı çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel konuk olduğu 24 TV'de gündemi değerlendirdi.

Bakan Soylu, "Kapanma gününün başından itibaren, hatta bundan önceki kısmı kapanmada dahil milletimizin yüzde 95'i hatta yüzde 99'u buna uydu. Dönem dönem, 'Kurallar çıkarıyorsunuz' diye eleştiriyorlar. Dinamik bir sürecin içerişindeyiz. Bizim bir hedefimiz var. 63 binden 5 bine düşebilmek. Göreceksiniz önümüzdeki hafta başı çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, alkol satışı yasağı tartışmalarını da değerlendirdi.

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