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Hatay'da dur ihtarına uymayan sürücü polisi ezdi! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

HATAY'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bir polis memuruna ezdikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri kimliği belirsiz bir şahıs idaresindeki plakasız bir motosikletli durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden sürücü bir polis memuruna çarpıp yaya kaçmaya çalıştı. Şahıs kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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