Kimler mide botoksu yaptırabilir?

Türkiye obezite konusunda dünyada 5. sıraya yerleşti. Obeziye hızla artarken zayıflamak için yapılan mide botoksu etkili sonuçları ve kolay uygulama şekli ile hızla tercih edilen bir hal aldı. Mide botoksu hakkında merak edilenleri Op. Dr. Ceyhun Aydoğan anlattı.

Pandemi süreciyle birlikte artan kilolar bazı kişileri obezite sınırına daha da yaklaştırdı. Dünya sıralamasında en fazla obezite görülen ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye'de, obezite tedavilerine olan ihtiyaçta arttı.

Obezite tedavisinde yeni yöntemleri ve etkili sonuçlarıyla kilo kontrolü konusunda dikkat çeken mide botoksu ile ilgili ayrıntıları Op. Dr. Ceyhun Aydoğan anlattı.