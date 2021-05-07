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Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden Ufku Akçekaya çıktı nedeni ise...

Tokatspor kulübü başkanı Ufku Akçekaya CİMER'e yaptığı şikayetin Ekrem İmamoğlu'nun "türbe ziyareti" ile ilgili olmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada görüntülenmiş ve CİMER’e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Günlerdir İmamoğlu’nu kimin şikayet ettiği tartışması devam ederken, Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya dün canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.

''Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim''
Sözcü'nün haberine göre, sosyal medya hesabından yaklaşık 37 dakika yayın yapan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya şikayeti kendisinin yaptığını iddia ederek, “2 gündür gündemi sarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili CİMER’e kim şikayet etti? Bunu açıklayacağım. Bugün de İmamoğlu açıklama yaptı. 2006 Eylül’de bir kere oturmuşluğum var. Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı. Aynı zamanda eğitimciyim. Benim hayatımı alt üst ettiler. 3 kişi bunlar. Bunların içinde Ekrem İmamoğlu da var” dedi.

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