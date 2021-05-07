BIST 1.433
DOLAR 8,29
EURO 10,02
ALTIN 485,44
YEREL

İstanbul'da kadınlar çılgına döndü saç baş kavga ettiler! Güvenlik görevlileri ayıramadı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında bulunan lüks bir site önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş'tan olay Ekrem İmamoğlu çıkışı! Elleri arkada soruşturması kasıtlı değil
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Denizli'de yabancı boksöre tokat gibi cevap: Karşında Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi var
Hatay'da dur ihtarına uymayan sürücü polisi ezdi! İşte o anlar
Kağıt Ev 4. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
Hadi Özışık'tan Gürkan Hacır'a sert sözler
Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul açıklaması: Bu adam Türkiye düşmanlığının sözcüsüdür
Sedat Peker videolu ifşalara başladı! Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar iddiası olay
Yorumlar