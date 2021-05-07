Şarkıcı Özgün enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepki gösterdi

Down sendromlu bir oğlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu, enflasyonu 'özürlü çocuğa' benzeterek "Herkesin ortak bir anlayışla bildiği ve idare ettiği özürlü çocuk gibi enflasyon. Ondan şikayet ediyoruz, ancak onun sayesinde ayrıcalıklarımız var" diyen Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'a "Dinlerken tüylerim diken diken oldu, ayıp" diyerek sitem etti.

Merkez Bankası'nın enflasyon kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak üzere Ekotürk'teki canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Murat Ferman, yaptığı benzetmeden dolayı vatandaşların tepkisini çekti. Kısa sürede gündem olan Ferman'a bir tepki de şarkıcı Özgün Uğurlu'dan geldi.

Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan şarkıcı Özgün, Murat Ferman'ın canlı yayındaki skandal sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak hem üzüntüsünü hem de tepkisini dile getirdi. Instagram hesabından Ferman'ın videosunu yayınlayan şarkıcı, "Ne kadar ayıp. Ne kadar üzücü. Bu mudur yani yaşadığımız, yaşanan? Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazmak istediğim çok şey var ama gerek yok" ifadelerini kullandı.