Parmak kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!

Et, patlıcan ve patates bir araya gelir de ortaya enfes bir yemek çıkmaz mı? Tabii ki çıkar!

Parmaklarınızı yeme garantisi veren bu harika ötesi nefis tarif, adı üstünde parmak kebabı sofranızda yer almak için sabırsızlanıyor. Kendisi kesinlikle eski usul tekniklerle hazırlanıyor, her lokmada size anneannenizin ya da babaannenizin yaptığı o muhteşem yemekleri hatırlatıyor. İçinde lezzetli bir yemekten beklediğiniz her şey var. İftara ne yapsam diye düşünenler bu tarifi kaçırmayın deriz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Sebzelerin Fırınlanması için; 2 adet patlıcan, 2 adet kabak, 2 adet patates, 2 adet kapya biber, Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, Kebap için; Yarım çay bardağı sıvı yağ, 500 gram kıyma, 1 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 orta boy domates, 1 çay bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, Yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 8-10 adet Kiraz Domates.