İstanbul'da 'insanlık ölmüş' dedirten görüntü! Trafiğin ortasında dakikalarca bekledi

İSTANBUL Beşiktaş'ta trafiğin işlek olduğu saatler yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli kişi dakikalarca çaresizce yardım bekledi. Engellinin yardımına çevredekilerin koşmaması ve trafikte sürücülerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeleri 'insanlık ölmüş' dedirtti.

'İnsanlık ölmüş' dedirten olay dün akşam saatlerinde Beşiktaş sahil yolunda yaşandı. Trafiğin işlek olduğu saatlerde yol ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli çaresizce yardım bekledi. Dakikalarca kendi imkanlarıyla yerden kalkmaya çalışan engellinin yardımına çevrede bulunanların koşmaması ve trafikte sürücülerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeleri 'insanlık ölmüş' dedirtti.

Bu sırada işten çıkan ve sahilde vakit geçiren 26 yaşındaki Buğra Redkan, tekerlekli sandalyeden düşen kişiyi gördü. Çevredekilerin yardım edeceğini düşünen Redkan, motosikletine binerek Sultangazi'de bulunan evine doğru ilerlerken engellinin halen yerde olduğunu gördü.

Motosikletin yol kenarına park eden Redkan, yardıma koştu. Engelli kişiyi yerden kaldıran Redkan, daha sonra motosikletine binerek yoluna devam etti. O anlar ise Redkan'ın kask kamerasına yansıdı.