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DÜNYA

19 katlı binada yangın çıktı! Dumanlar gökyüzünü sardı

Demirören Haber Ajansı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da 19 katlı bir binada geniş çaplı yangın çıktı. Alevlere 100'den fazla itfaiye eri ile müdahale ediliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Poplar bölgesindeki 19 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ile 100'den fazla itfaiye eri ve ambulans sevk edildi. Binanın 8., 9. ve 10. katlarından dumanlar çıktığı görülürken, çok sayıda kişinin sağlık görevlileri tarafından ambulansa alındığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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