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Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama 'o bir kahraman'

Fransız takımı Lille'de muhteşem bir sezon geçiren milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sabah yapılan antrenmana gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fransa'da şampiyonluğa giden Lille'de taraftarlar, tesislere arabasıyla giriş yapan milli golcü Burak Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu sezon attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle takımın yıldızı olan 35 yaşındaki santrfor, bugün yapılan antrenmana gelirken Lille taraftarlının sevgi gösterisiyle karşılandı.

Türk bayrağı da açan futbolseverlerin "O bir kahraman" diye bağırdığı da görüldü.

"Kral" lakabıyla tanınan golcü futbolcuya tezahüratlar yapan taraftarların yoğun ilgisi Burak Yılmaz'ı da mutlu etti.

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