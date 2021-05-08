Beşiktaş Balmumcu'da 11 aracın karıştığı akılalmaz kaza kamerada

Beşiktaş Zincirlikuyu’da süratli giden otomobil sürücüsü aynı istikametteki araca çarparak karşı istikamete uçtu, Olayda 3 kişi yaralanırken bariyerlerden kopan parça metrobüs durağında bekleyen kadının üzerine düştü.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Balmumcu'da Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NG 6108 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, hızla alt geçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre önündeki otomobili makas atarak geçmek istedi.

Geçemeyerek yan şeritte seyreden Hanifi Aydın'ın kullandığı 06 ADB 838 plakalı otomobile yandan çarptı ve savrulup, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 araca daha çarparak durabildi.

Bariyer demirlerinin fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü. Fırlayan demir parçalarından biri metrobüsten çıkıp yürüyen bir kişiyi kolundan yaraladı. Kazada yaralana 4 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

"Süratle üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu"

Otomobilin ilk çarptığı aracın sürücüsü Hanifi Aydın, "Tünelin başlangıcına beraber girdik, o sol şeritteydi, ben sağ şeritte, süratle üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu, sonra hızını alamayarak karşı yola girdi. Onun önünde bir araç vardı, makas atarak önüme kırdı, yan taraftan vurdu, ondan sonra bariyerlere vurdu" dedi.

"Bomba patladı sandım"

Kaza anında fırlayan demirlerden birinin arabasına isabet ettiği Melek Durak ise, "Anlayamadım, birden bire bomba patladı sandım, başka bir şey hatırlamıyorum. Karşı şeritteydim, demirin geldiğini gördüm, kendimi attığımı hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.