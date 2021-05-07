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POLİTİKA

Melih Gökçek 'Kartal Pençe operasyonu' diye bilgisayar oyunu görüntüsü paylaştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından "PENÇE KARTAL OPERASYONU…" başlığı altında ABD menşeli Medal of Honor (Onur Madalyası) adlı bilgisayar oyununun görüntülerini paylaştı. Tepkiler sonrası görüntüyü bilerek paylaştığını söyleyen Gökçek, 'Dökülesiniz istedim. Dökülenlere geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek son olarak "PENÇE KARTAL OPERASYONU…" başlığı altında ABD menşeli Medal of Honor (Onur Madalyası) adlı bilgisayar oyununun görüntülerini paylaştı. 

Gökçek'in paylaştığı oyunda oyuncu, ABD'nin eski askeri istihbarat örgütü Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) mensubu bir askeri canlandırıyor.

Görüntülerin arkasına rap şarkı yerleştirildi

Gökçek'in paylaştığı görüntülerin arkasına özel harekat polisi olduğu belirtilen bir kişinin yerde ters kelepçeli yatan şahıslara “Ne yaptı lan size bu devlet? Türk’ün gücünü göreceksiniz” şeklinde bağırdığı videonun sesleri ve bir rap şarkısı eklendi.

Gökçek bilerek yapmış
Sosyal medya kullanıcılarının görüntülerin bilgisayar oyununa ait olduğunu söylemesinin ardından Gökçek, yeni paylaşımında, "Arkadaşlar bu görüntüler gerçek değil bir bilgisayar oyunundan alınmış görüntüler. Gönlümden geçen bu olduğu için attım. Bazı muhalifler yanlış yaptı deyip hemen düştü. “bilgisayar oyunu attın gerçek değil “dedi. Dökülesiniz istedim. Dökülenlere geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. 

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