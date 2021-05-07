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İşte Bülent Aydemir'in kovulmasına neden olan sözler!

Bahçeli'nin Habertürk'e tepkisi sert olmuştu, "Habertürk tv'yi izlemiyorum" diyerek boykot talimatı vermişti. Metin Özkan ve Hadi Özışık bu konunun ayrıntıları üzerinde durdu..

Habertürk'te resmen Bülent Aydemir Depremi yaşandı. Ebru Baki'nin partneri Bülent Aydemir, bir gün önce yaşananlardan ötürü vazife edinirken, "Delikanlılık" raconu kesti ve "Bakın ekrandayım, öyle twit falan atmıyorum" diyerek meydan okudu. Ebru Baki konuyu kapattıkça Bülent Aydemir coşmayı, gözdağı vermeyi ve parmak sallamayı tercih etti... MHP lideri Devlet Bahçeli'yi özür dilemeye davet etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Bahçeli'nin tepkisi sert olmuştu, "Habertürk tv'yi izlemiyorum" diyerek boykot talimatı vermişti. Metin Özkan ve Hadi Özışık bu konunun ayrıntıları üzerinde durdu..

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