Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün koronavirüs aşısı yaptırdı. Biontech aşısının ilk dozunu yaptıran Ortaç, o anları "Şifa olsun" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı. O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.