BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
MAGAZİN

Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün koronavirüs aşısı yaptırdı. Biontech aşısının ilk dozunu yaptıran Ortaç, o anları "Şifa olsun" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde aşılamalar devam ediyor. Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da dün aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı olan Serdar Ortaç, o anlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Aşı tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, dün ilk dozunu yaptırdı. O anların videosunu paylaşarak herkesi aşı olması gerektiği konusunda uyaran Ortaç, "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akıncı 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Sefirin Kızı 52. bölüm fragmanı (Final)
Çukur 128. bölüm ön izleme: 4. sezon 36. bölüm
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı
Melih Gökçek 'Kartal Pençe operasyonu' diye bilgisayar oyunu görüntüsü paylaştı
İşte Bülent Aydemir'in kovulmasına neden olan sözler!
İstanbul'da hayatlarının en pahalı kebabını yediler: 65 bin 911 TL
19 katlı binada yangın çıktı! Dumanlar gökyüzünü sardı
Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama 'o bir kahraman'
Parmak kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!
Yorumlar 1 yorum