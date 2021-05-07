İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı
İsrail güçleri, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırırken; ilk belirlemelere göre olayda 10 kişi yaralandı.
İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor.
Şam Kapısı'nı kapatarak Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelleyen İsrail güçleri ile teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler arasında çatışma çıktı.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı.
İlk belirlemelere göre; çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralandı.