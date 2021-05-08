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Fatma Şahin'in duygusal anları! Anne şiirlerini okurken gözyaşlarını tutamadı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla şairlerin anneler için yazdığı birbirinden güzel şiirleri okurken duygusal anlar yaşadı.

Fatma Şahin, Botanik Bahçesi'nde Anneler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

Belediyenin ve kişisel sosyal medya hesapları için hazırlanan videoda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Anneciğim", İbrahim Sadri'nin "Hoşçakal Anne", Yavuz Bülent Bakiler'in "Analar" ve Bestami Yazgan'ın "Anne Sen Melek Misin?" isimli şiirlerini orkestra eşliğinde okumaya başladı.

Şiirleri okurken zaman zaman duygusallaşan Şahin, bazı zamanlarda da gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Şahin, "Annemi kaybettiğimden beri her Anneler Günü özlemim katlanıyor" ifadesini kullandığı videoda, izleyenlerden annelerinin ellerinden kendisi için de öpmelerini istedi.

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