NASA paylaştı! Uzayda yankılanan sesi tüm dünyaya dinlettiler

NASA’nın Ingenuity helikopteri beşinci uçuşunu, 7 Mayıs'ta yaptı. Ajansın Perseverance aracındaki navigasyon kameralarından biri tarafından çekilen fotoğraflar ve video helikopterin ilk kez yeni bir iniş alanına uçtuğunu gösterirken helikopterin sesi de kayıtlara geçti.

Geçen ay, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar Dünya'ya ulaşmış büyük heyecan yaratmıştı.

NASA, yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı bilgisini geçmişti.

NASA tarafından dün yayınlanan fotoğraf ve videoda ise helikopterin beşinci uçuşunu yaptığı, helikopterin az da olsa sesinin duyulduğunu gösteren bir an paylaşıldı.