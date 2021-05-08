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Ebru Yaşar zirveye yerleşti 2021 düğünlerinin şarkısı 'Ben Bilmem'

Ebru Yaşar yeni albümü ''Gel de Sevme'' ile müzik listelerinin zirvesine yerleşti. ''Gel de Sevme''nin ikinci klibi şimdiden 2021 düğünlerinin şarkısı haline gelen "Ben Bilmem"e çekildi.

Ebru Yaşar'ın son albümü Gel de Sevme'nin ikinci klibi şimdiden 2021 düğünlerinin şarkısı haline gelen "Ben Bilmem"e çekildi. Sözleriyle çiftlerin kalbine dokunan "Ben Bilmem" listelere hızlı bir giriş yaptı.

Ebru Yaşar, ‘Gel de Sevme’ albümüyle de gönüllerde taht kurdu. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 4 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü Gel de Sevme’yle yine zirveye yerleşti.

Albümün ilk klibi Yalnız Uyunmaz isimli parçaya çekilirken, ikinci klip 2021 yaz düğünlerine şimdiden damga vuran 'Ben Bilmem'e çekildi. Sözleri, yolu sevgiden geçenlerin kalbine işleyen Ben Bilmem, çiftlerin aşk şarkısı olurken, sözleri araçların üzerine dahi yazıldı.

Söz ve müziği Özlem Güneykaya, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkıya Seçkin Süngüç yönetmeliğinde Çatalca’da klip çekildi. İki gün süren çekimlerde tüm pandemi kuralarına uyuldu.

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