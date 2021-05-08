Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli tutuklandı
BAKIRKÖY'deki halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki halk ekmek büfesinin yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili şüpheli Ali Y., Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin, savcılıkça ifadesi alındı.
Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.