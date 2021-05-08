Afganistan'da bombalı saldırı: 40 kişi öldü

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de iftar saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 40 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın başkenti Kabil, bombalı saldırıyla sarsıldı. İftar saatlerindeki saldırı, bir okulun önünde meydana geldi. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaralananların çoğunun öğrenci olduğunu bildirdi.

Arian, patlamanın nedenine veya hedefine değinmedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.